Indiase zusjes doodgehongerd

In India is geschokt gereageerd op de dood van drie zusjes in hoofdstad New Delhi. De meisjes van twee, vier en acht jaar oud overleden nadat ze acht dagen niets te eten hadden gekregen, berichten Indiase media.

Buren troffen de levenloze kinderen eerder deze week aan, bericht de Hindustan Times. Zij hadden te horen gekregen dat de meisjes waren flauwgevallen. „Ik nam ze met hulp van een omwonende mee naar het ziekenhuis. Daar verklaarden de artsen dat ze dood waren”, zei de zoon van de huisbaas van het gezin, dat in een kleine kamer woonde.

Uit onderzoek blijkt dat de kinderen zijn overleden aan de gevolgen van ondervoeding. „Er was geen spoor van vet meer op hun lichamen. Uit lijkschouwing bleek dat hun magen helemaal leeg waren”, zei een arts. „In mijn vijftien jaar in een overheidsziekenhuis heb ik nog nooit zoiets gezien”, reageerde een andere dokter tegenover NDTV.

De politie heeft de moeder van de kinderen verhoord, maar zij zou maar beperkt in staat zijn vragen te beantwoorden. De vrouw lijkt volgens de autoriteiten in de war te zijn. De vader van de kinderen, een riksjatrekker, zou enige tijd geleden zijn verdwenen. Sommige buren verklaarden dat hij op zoek was gegaan naar werk.