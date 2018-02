Indiase vrouw gescalpeerd tijdens karten

Een Indiase vrouw is om het leven gekomen doordat haar haar tijdens een rondje karten klem kwam te zitten in het wiel. De vrouw werd door de kracht van de beweging gescalpeerd, meldt de Indiase krant Hindustan Times.

De 28-jarige vrouw bezocht met haar familie tijdens een vakantietripje de plaats Pinjore, in het noorden van India, en ze besloten in een opwelling te gaan karten. Ze zat samen met haar man in een karretje, terwijl hun tweejarige zoontje in een wagentje met zijn oma zat. Al in de eerste bocht ging het mis, zei de politie.

De uitbater van de kartbaan reageerde geschokt op het incident. „Normaal gesproken volgen we alle veiligheidsmaatregelen. We hebben speciaal iemand in dienst die moet garanderen dat iedereen een helm draagt en aan de regels voldoet.”