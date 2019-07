Indiase tycoon overlijdt na veroordeling

Een Indiase restaurantmagnaat die vorige week moest beginnen aan een levenslange gevangenisstraf, is dood. P. Rajagopal, die ook bekendstaat als de Dosa King, overleed op 71-jarige leeftijd in het ziekenhuis. Daar was hij opgenomen met hartproblemen.

Rajagopal was de oprichter van een restaurantketen met vestigingen in onder meer New York, Londen, Singapore, Sydney en Stockholm. Zijn succes werd overschaduwd door een veroordeling voor de moord op de echtgenoot van de vrouw met wie hij zelf wilde trouwen.

Een rechtbank veroordeelde hem in al 2004 tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Hij kreeg later in hoger beroep levenslang opgelegd. De beroepsmogelijkheden van Rajagopal waren pas deze maand uitgeput. De tycoon arriveerde toen in een ambulance bij de rechtbank.

Het is onduidelijk of Rajagopal daadwerkelijk in de gevangenis heeft gezeten.