Indiase tiener in brand gestoken na misbruik

De Indiase politie heeft meerdere verdachten opgepakt nadat een tiener was ontvoerd, verkracht en later in brand gestoken. Ook mishandelden de vermeende verkrachter en zijn handlangers de ouders van het zestienjarige meisje, berichten Indiase media. De autoriteiten melden dat tot dusver al veertien mensen zijn aangehouden.

De tiener zou afgelopen week zijn ontvoerd en misbruikt in een dorp in deelstaat Jharkhand. Daarop stapte haar gezin naar de dorpsoudsten, die besloten de door het meisje aangewezen dader een boete op te leggen. Hij ging vervolgens door het lint, zei de vader van het slachtoffer volgens de krant Hindustan Times. „De beschuldigde en zijn mannen werden woest en begonnen ons in elkaar te slaan. We renden weg om onze levens te redden.”

De vader vertelde het verbrande lichaam van zijn dochter ongeveer een half uur later te hebben aangetroffen in hun woning. De premier van de deelstaat noemde het voorval „barbaars”. Hij gaf de autoriteiten opdracht de daders op te pakken. Het gezin van het slachtoffer wordt inmiddels beveiligd, zegt de politie.