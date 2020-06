Indiase stad Mumbai zet zich schrap voor eerste cycloon ooit

De Indiase metropool Mumbai zet zich schrap voor de eerste tropische cycloon in de geschiedenis die over de stad zal trekken. De storm Nisarga komt aan land in de staten Maharashtra en Gujarat.

Het oog van de storm hangt nu nog boven de Arabische Zee en heeft windsnelheden van meer dan 120 kilometer per uur. Verwacht wordt dat het stormgebied tot een zware cycloon zal uitgroeien voordat het aan land komt.

De autoriteiten hebben inmiddels 100.000 mensen uit het kustgebied geëvacueerd. De grootste containerhaven van Mumbai is voor 24 uur gesloten.

De stad met 20 miljoen inwoners wordt elk jaar gegeseld door hevige regen in het moessonseizoen tussen juni en september. Een tropische storm is echter nieuw.

De stad heeft al flink te lijden van de coronacrisis met 55.000 besmettingen en meer dan 1700 doden. De autoriteiten vrezen dat het gezondheidssysteem verder onder druk komt te staan als er gewonden vallen door de cycloon.