Indiase stad Mumbai ontsnapt aan cycloon

De Indiase metropool Mumbai (Bombay) is woensdag alsnog ontsnapt aan de eerste tropische cycloon sinds mensenheugenis in de stad. De storm Nisarga ging een stuk zuidelijker dan verwacht aan land en een mogelijke ramp in de miljoenenstad bleef daardoor uit.

Het oog van de storm met windsnelheden van meer dan 120 kilometer per uur. kwam uiteindelijk zo’n 100 kilometer ten zuiden van Mumbai aan land om vervolgens richting het noordoosten te gaan en af te zwakken. Er waren geen berichten over gewonden.

De autoriteiten hadden 100.000 mensen uit het kustgebied geëvacueerd. De grootste containerhaven van Mumbai ging voor 24 uur gesloten.

De stad met 20 miljoen inwoners wordt elk jaar gegeseld door hevige regen in het moessonseizoen tussen juni en september. Een tropische storm over de stad is echter zeldzaam. De laatste keer dat een cycloon over de stad trok was in 1948.

De stad heeft al flink te lijden onder de coronacrisis met 55.000 besmettingen en meer dan 1700 doden. De autoriteiten vrezen dat het gezondheidssysteem verder onder druk komt te staan als er gewonden vallen door de cycloon.