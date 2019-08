Indiase staat zet zich schrap voor burgerlijst

Tienduizenden militairen en agenten zijn ingezet in de Indiase grensstaat Assam, aan de vooravond van de publicatie van een lijst met ingezetenen. Daardoor kunnen miljoenen mensen stateloos raken, onder wie vooral moslims.

De afgelopen vier jaar hebben de bewoners van de noordoostelijke staat Assam hun identiteit moeten aantonen, nadat tientallen jaren was geklaagd over illegale immigranten uit het buurland Bangladesh. Ze moesten aantonen dat zij of hun familie al voor 24 maart 1971 in India woonden. In dat jaar vluchtten honderdduizenden mensen uit Bangladesh tijdens de onafhankelijkheidsoorlog.

Zaterdag wordt de definitieve lijst gepubliceerd. In een voorlopige versie die vorig jaar verscheen, ontbraken de namen van vier miljoen mensen, die daardoor een onzekere toekomst zouden hebben.

Volgens de politie worden zaterdag 60.000 agenten en 19.000 paramilitairen ingezet in de staat met 33 miljoen inwoners. Assam kent een verleden van sektarisch en etnisch geweld.

De regering van premier Narendra Modi, die wordt gesteund door Hindoestaanse nationalisten, overweegt ook in andere grensstaten een dergelijke burgerschapstest in te voeren.