Indiase peuter die in put viel dood gevonden

Een 2-jarige peuter die vorige week in een put was gevallen in het zuiden van India is dood teruggevonden. De autoriteiten van de deelstaat Tamil-Nadu lieten dinsdag weten dat het lichaam van Sujith Wilson in een staat van ontbinding is aangetroffen, meldt de BBC.

De jongen viel vrijdag in de put toen hij aan het spelen was nabij de stad Tiruchirappalli. In eerste instantie zat hij vast op een diepte van tien meter. Hij zakte later verder weg in de 180 meter diepe put. Om de peuter te bevrijden, boorden reddingswerkers een parallelle tunnel waar mensen in af konden dalen.