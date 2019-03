De Britse politie heeft een Indiase miljardair gearresteerd die wordt verdacht van de grootste bankfraude ooit in zijn vaderland. Het gaat om de juwelier Nirav Modi die dinsdag in Londen werd aangehouden.

India had Groot-Brittannië in augustus al om uitlevering gevraagd. De 48-jarige Modi is de hoofdverdachte van gesjoemel met leningen ter waarde van omgerekend bijna 2 miljard euro van de Indiase staatsbank Punjab National Bank.