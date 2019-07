Indiase man bijt agressieve slang dood

Een Indiase man heeft een slang die hem had gebeten met gelijke munt terugbetaald. Hij beet het reptiel zo hard terug dat het dier aan zijn verwondingen bezweek.

Het incident had zondag plaats. Raj Kumar zat in zijn huis in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh wat te drinken toen een slang zijn woning binnenglipte en hem aanviel. Na het incident werd Kumar naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Indiase media was hij er zeer slecht aan toe. „Ik heb veel mensen met slangenbeten zien binnenkomen, maar hier nog nooit iemand gezien die een slang had gebeten en het dier daarna in een tas meenam”, zei de arts die Kumar behandelde.