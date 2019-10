Indiase jongen al dagen vast in put

Een 2-jarige Indiase jongen zit al ruim 72 uur vast in een put nabij de stad Tiruchirappalli in de deelstaat Tamil-Nadu. Sujith Wilson zat volgens Indiase media eerst vast op 10 meter. Hij zakte later verder weg in de 180 meter diepe put. Op welke diepte hij nu precies zit, is onduidelijk.

Door de zware omstandigheden en de diepte van de put weten de reddingswerkers niet hoe het met de jongen gaat. Met de hulp van warmtesensoren is wel vastgesteld dat Wilson nog leeft.

„De harde grond en de constante regenval bemoeilijken onze werkzaamheden. Het kan nog uren duren voordat hij is bevrijd”, zei het hoofd van de reddingswerkers tegen Indiase media. Reddingswerkers pompen zuurstof in de put.

De reddingswerkers zijn een parallelle tunnel aan het boren waar mensen in af kunnen dalen. Daarna wordt dan een gang gegraven naar de put waar Wilson in vastzit.