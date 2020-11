Indiase farmaceut gaat Russisch coronavaccin produceren

Het Indiase farmaceutische bedrijf Hetero gaat het Russische coronavaccin Sputnik V produceren. Het is de bedoeling dat er in India meer dan 100 miljoen doses per jaar worden gemaakt, meldt de ontwikkelaar van het vaccin.

De massaproductie moet begin volgend jaar van start gaan, aldus het Russische investeringsfonds RDIF. Dat fonds is sinds het vaccin uitkwam bezig met de marketing en heeft ook al geregeld dat het in Braziliƫ wordt geproduceerd.

De laatste proeven met het vaccin lopen nog in India, die zijn waarschijnlijk klaar in maart volgend jaar. Als de resultaten goed zijn kan het vaccin in productie worden genomen.

Rusland en India zijn twee van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus. In Rusland zijn meer dan 2 miljoen coronagevallen vastgesteld en het aantal besmettingen in India ligt boven de 9 miljoen. Het geregistreerde dodental in Rusland ligt momenteel op 38.062 en in India boven de 135.000.