Indiase dorpsbewoners vragen losgeld voor krokodil

Inwoners van het Indiase plaatsje Midania kregen de schrik te pakken toen ze een krokodil zagen loeren in een dorpsvijver. In tweede instantie bedachten ze dat er geld valt te verdienen aan het reptiel van 2 meter. Nadat ze het roofdier hadden gevangen besloten ze 50.000 roepie, bijna 700 euro, te vragen voor teruggave van de krokodil aan het natuurreservaat waar het beest thuishoort.

Het bleek lastig de bewoners om te praten. „Het kostte ons met hulp van de lokale politie en autoriteiten uren om ze ervan te overtuigen de krokodil vrij te laten”, zei een medewerker van het Dudhwa-tijgerreservaat.

Na dreiging met een rechtszaak met mogelijke celstraffen tot zeven jaar lieten ze het dier uiteindelijk gaan. „We hebben het dezelfde dag nog in de Ghagra-rivier losgelaten”, aldus de medewerker. De bewoners hadden geen idee dat de krokodil een beschermde soort is, voegde hij er nog aan toe.

De krokodil was in het dorp in de arme noordelijke deelstaat Uttar Pradesh verzeild geraakt door overstromingen na een moesson.