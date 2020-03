Indiase artsen beschermen zich met regenjassen en motorhelmen

Vanwege de grote tekorten aan beschermende materialen in India zien sommige artsen geen andere optie dan regenjassen of motorhelmen te gebruiken om zich te beschermen tegen het coronavirus. Er worden extra materialen vanuit China en Zuid-Korea geïmporteerd, maar de vrees is dat dat niet genoeg is voor het al zwakke Indiase zorgsysteem.

Sommige artsen willen niet werken als zij zichzelf niet voldoende kunnen beschermen. Zorgverleners hebben inmiddels zelf maar geld ingelegd voor de aanschaf van beschermingsmiddelen, omgerekend zo’n 14 euro per persoon.

De medische sector in India staat al jaren onder druk door te weinig geld. Een hoge ambtenaar van de federale overheid ziet de situatie somber in: „We kunnen alleen maar bidden, want op onze gezondheidszorg hoeven we niet te vertrouwen.”

In India heerst angst dat het coronavirus vanwege de slechte medische infrastructuur snel om zich heen kan grijpen. In het land zijn inmiddels meer dan duizend mensen positief getest, meer dan honderd mensen zijn overleden. Waarschijnlijk liggen deze aantallen in de werkelijkheid hoger, omdat niet iedereen getest wordt.