Indianen in Brazilië kwetsbaarder

Brazilië stopt naar het zich laat aanzien met de toewijzing van gronden aan inheemse minderheden, voornamelijk indianen. Mogelijk worden ook bestaande beschermde gebieden opengelegd voor ontginning.

In een van de eerste acties van de nieuwe Braziliaanse president Jair Bolsonaro krijgt het ministerie van Landbouw de bevoegdheid te bepalen welk land als ”inheemse grond” speciale bescherming geniet. De nieuwe minister van Landbouw, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, leidde eerder een boerenlobby en ze pleitte toen al voor ontginning van land.

Zij komt uit de deelstaat Mato Grosso do Sul, waar relatief veel bloedige conflicten zijn ontstaan tussen boeren en inheemse Brazilianen die land claimen. Daartoe stelt de grondwet uit 1988 de indianen in staat. Dat leidde tot veel conflicten over eigendom van land. De taak om vast te stellen welke grond als inheems erkend en beschermd moet worden, lag sinds 1967 bij een speciale overheidsinstelling die was verbonden aan het ministerie van Justitie, de Funai (Nationale Stichting voor de Indianen). Die gold als een krachtig beschermer van de belangen van indianen.

Amazonegebied

Brazilië telt 210 miljoen inwoners, onder wie nog geen miljoen inheemse inwoners. Momenteel staat ruim 12 procent van de 8,5 miljoen vierkante kilometers die het land groot is, te boek als ”inheems”. Ongeveer 98 procent van dit land ligt in het bosrijke Amazonegebied.

Bolsonaro heeft in zijn verkiezingscampagne steeds gezegd paal en perk te willen stellen aan de claims van indiaanse stammen of van nakomelingen van gevluchte slaven. Hij vindt dat die moeten integreren in de samenleving en niet afgeschermd in een soort wildpark moeten leven.

Het land telt ook naar schatting honderd kleine stammen die nooit met de buitenwereld in contact zijn geweest.