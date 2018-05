Indiaas meisje verkracht en levend verbrand

De politie in India heeft veertien mensen gearresteerd die worden verdacht van verkrachting en het levend verbranden van een tienermeisje. Het slachtoffer werd donderdag ontvoerd tijdens een huwelijksceremonie in Chatra, een dorp in de oostelijke staat Jharkhand. Een aantal mannen heeft zich daarna vergrepen aan het meisje.

Lokale autoriteiten gaven de daders hiervoor vrijdag een boete van omgerekend net geen 600 euro. Uit woede over de aanklacht sloegen de verdachten de familie van het slachtoffer in elkaar. Vervolgens zochten de mannen het meisje weer op. Ze bleek alleen thuis te zijn, daarop werd zij levend verbrand.

India wordt sinds 2012 telkens opgeschrikt door seksuele gruweldaden. Hoewel de wetten de laatste strenger zijn geworden, gaat er bijna geen week voorbij zonder meldingen over brute verkrachtingen van met name minderjarigen.