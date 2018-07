Een gebouw van zes verdiepingen in ingestort nabij de Indiase stad New Delhi en op een ander pand gevallen. Volgens de politie zitten zeker vijftien mensen vast en zijn inmiddels twee doden geborgen. Lokale media spreken van vijftig mensen die onder het puin liggen.

Volgens Indiase media stortte in Greater Noida een pand in aanbouw in en kwam dat op een gebouw terecht waar ongeveer twaalf gezinnen woonden. De oorzaak is niet bekend.