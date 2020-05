India zet Pakistaanse diplomaten uit vanwege spionage

India heeft twee Pakistaanse diplomaten laten weten dat ze het land moeten verlaten, omdat ze worden verdacht van spionage. Het tweetal moet binnen 24 uur het land verlaten en India heeft een klacht ingediend bij Pakistan.

India zegt dat de twee diplomaten „deelnamen aan activiteiten die niet bij leden van een diplomatieke missie passen”. Wat de Pakistanen precies zouden hebben gedaan, heeft de Indiase regering niet bekendgemaakt.

Pakistan heeft de uitzetting veroordeeld. „De uitzetting is begeleid door een vooraf geplande negatieve mediacampagne die onderdeel is van blijvend anti-Pakistan-beleid”, aldus het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

De spanningen tussen de buurlanden loopt al een tijd op. Sinds India de speciale status van Kasjmir heeft ingetrokken, zijn de Pakistaanse grenstroepen extra alert. De twee landen hebben eerder al twee oorlogen uitgevochten over Kasjmir, de grensregio die nu verdeeld is over de twee landen.

Vorige week liet India nog een duif vrij van een Pakistaanse visser nadat uit onderzoek bleek dat de vogel niet betrokken was bij spionage.