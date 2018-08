India wil mens naar de ruimte brengen

India wil over een paar jaar zelf een mens de ruimte in brengen. Het land hoopt in 2022 drie bemanningsleden in een baan rond de aarde te brengen. Ze zouden daar vijf tot zeven dagen moeten blijven op een hoogte van 300 tot 400 kilometer.

Als het lukt, is India het vierde land dat mensen naar de ruimte kan brengen. Tot nu toe waren alleen Rusland, de Verenigde Staten en China daartoe in staat.

India wil samenwerken met „bevriende landen met geavanceerde ruimtevaartprogramma’s”. Het land denkt dat het 100 miljard roepie nodig heeft voor zo’n missie, omgerekend ongeveer 1,2 miljard euro. Dat zou aanzienlijk goedkoper zijn dan de bemande vluchten van andere landen. Eerder slaagde India erin een spotgoedkope satelliet naar Mars te brengen.

De Sovjet-Unie bracht in april 1961 voor het eerst een mens in de ruimte, de kosmonaut Joeri Gagarin. Een maand later ging voor het eerst een Amerikaanse astronaut naar de ruimte, Alan Shepard. China voegde zich er in 2003 bij met de ruimtereis van taikonaut Yang Liwei.