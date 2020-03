India weigert cruiseschepen vanwege nieuwe coronavirus

India laat uit voorzorg geen buitenlandse cruiseschepen meer toe vanwege het nieuwe coronavirus. Dat maakten de autoriteiten maandag bekend. De maatregel geldt tot zeker 31 maart. Afgelopen zaterdag werd al een cruiseschip, de MSC Lirica, geweigerd in de haven van Mangalore. Onduidelijk is of er passagiers op dat schip besmet waren.

India denkt dat het dodelijke virus zich extra makkelijk verspreidt op cruiseschepen. In februari raakten meer dan zevenhonderd mensen besmet op de Diamond Princess, een cruiseschip dat is aangemeerd in Japan. Zes passagiers stierven aan de gevolgen.

Door het nieuwe coronavirus gingen wereldwijd al meer dan 3800 mensen dood. Zeker 110.000 personen raakten besmet.