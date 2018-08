India weigert buitenlandse hulp na watersnood

India heeft na de watersnood in Kerala geen behoefte aan financiële steun van buitenlandse regeringen. Het is beleid om de wederopbouw na dergelijke rampen te financieren via „binnenlandse inspanningen”, stelde het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken nadat meerdere landen hulp hadden aangeboden.

De zuidelijke deelstaat Kerala ging deze maand gebukt onder zware regenval, met overstromingen tot gevolg. Er vielen honderden doden. Ook zijn vele duizenden huizen verwoest, evenals bruggen en wegen. De schade loopt vermoedelijk in de miljarden.

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) boden na de ramp omgerekend 86 miljoen euro aan financiële steun aan en Qatar nog eens 4,3 miljoen euro. Veel inwoners van Kerala wonen en werken in Golfstaten. De regering van de Indiase premier Narendra Modi heeft tot dusver 6 miljard roepie (74 miljoen euro) toegezegd, fors minder dan waar vanuit Kerala om is gevraagd.

De minister van Financiën van Kerala reageerde teleurgesteld op het besluit van de regering. Hij stelde dat zijn deelstaat zou moeten worden gecompenseerd voor het weigeren van de buitenlandse hulp.