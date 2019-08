India versoepelt maatregelen in Kashmir

India wil een deel van de maatregelen opheffen die de bewegingen en communicatie in Kashmir beperken. De regering reageert daarmee op de kritiek die de strengste maatregelen in jaren kregen.

Telefoon en internet werden eerder deze maand afgesloten en bijeenkomsten werden verboden, vlak voordat New Delhi de autonome status van het door moslims gedomineerde gebied ophief.

De uitgever van een krant in het gebied heeft een rechtszaak aangespannen, omdat het voor de journalisten van de Kashmir Times onmogelijk is om hun werk te doen. De landsadvocaat zei voor de rechtbank dat de veiligheidsdiensten de situatie in het gebied analyseren en de maatregelen „in de komende dagen” worden opgeheven.