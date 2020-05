India verlengt coronalockdown, maar versoepelt ook

India heeft de lockdown voor gebieden met een hoog coronarisico verlengd tot 30 juni, maar kondigde zaterdag ook versoepelingen voor andere regio’s aan. De regering heeft de staten gevraagd om gebieden in kaart te brengen waar nog hoge aantallen nieuwe besmettingen worden geconstateerd en waar de strenge coronamaatregelen van kracht blijven.

Vanaf 8 juni mogen gebedshuizen, restaurants en winkels open op plekken waar de aantallen nieuwe besmettingen laag zijn. Ook mag er met toestemming tussen de diverse staten worden gereisd. Internationale reizen zijn nog taboe, zowel per vliegtuig als per trein. De regering verwacht dat de staten in juli de scholen weer laten openen.

India meldde zaterdag bijna 8000 nieuwe coronagevallen waarmee het totaal op 173.763 kwam. Er zijn in het land 4971 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting. Deskundigen hebben gewaarschuwd dat de piek van de pandemie in India nog niet is bereikt.