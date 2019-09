India verbiedt e-sigaretten

De Indiase regering verbiedt elektronische sigaretten. Minister Nirmala Sitharaman van Financiën heeft dit aangekondigd. Ze zei dat de productie, de in- en uitvoer, de koop of verkoop wordt verboden net als reclame voor de e-sigaret.

In de VS hebben twee staten de e-sigaret ook al in de ban gedaan. Sitharaman zei tegen Indiase media dat het besluit mede een gevolg is van de ervaringen die in de VS zijn opgedaan en waar geconcludeerd is dat e-roken, ook dampen genoemd, een bedreiging is voor de gezondheid van vooral jongeren.