India stelt avondklok in in delen van Kashmir

India heeft zondag in delen van de regio Kashmir de avondklok opnieuw ingesteld na confrontaties tussen het Indiase leger en moslims die een religieuze mars hielden. Zaterdagavond raakten zeker twaalf inwoners van de regio en zes soldaten gewond.

Op 5 augustus trok India de speciale status van de regio in. De regering van Narendra Modi probeert Kashmir volledig onder het gezag van New Delhi te krijgen.

De inwoners van Kashmir, een overwegend islamitische regio, hielden de traditionele Muharram-processie. Indiase soldaten probeerden dit te stoppen, wat tot opstootjes leidde. De soldaten zetten traangas en rubberkogels in tegen de moslims. Als reactie begonnen mensen vanuit de optocht met stenen te gooien.

De politie adviseert mensen om hun huis niet te verlaten. Suhail Ahmed, een inwoner van een wijk in Srinagar waar vaak rellen zijn, zegt dat de wijk niet goed leefbaar meer is. „We horen oorverdovende knallen en er wordt elke avond traangas afgevuurd. Hoewel we vooral binnen blijven, kunnen we amper slapen omdat het gas ons huis binnenkomt.”

Een Indiase veiligheidsadviseur noemt de maatregelen echter noodzakelijk. „Dit zijn redelijke beperkingen die nodig zijn om de stad leefbaar te houden.” Hij verdenkt Pakistan ervan voor onrust te zorgen in de regio. De regering van Islamabad zou militanten de grens over sturen.