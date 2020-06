India schrapt exportverbod hydroxychloroquine

India trekt een exportverbod in op het middel hydroxychloroquine. Producenten worden in veel gevallen nog wel geacht 20 procent van hun productie beschikbaar te stellen voor de binnenlandse markt, maakte verantwoordelijk minister Sadananda Gowda bekend.

Het middel is niet specifiek ontwikkeld om het coronavirus mee te bestrijden, maar wordt daar in sommige landen wel voor gebruikt. Zo maakte onder meer de Amerikaanse president Donald Trump bekend preventief hydroxychloroquine te slikken, al zou hij daar later mee zijn gestopt.

India is wereldwijd een van de grootste exporteurs van generieke geneesmiddelen. Het legde de export van hydroxychloroquine in maart stil en versoepelde de restricties een maand later. Er zouden toen tientallen miljoenen tabletten naar de VS zijn verscheept.

Experts zetten vraagtekens bij de effectiviteit van hydroxychloroquine tegen het coronavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) probeert daar meer duidelijkheid over te krijgen en hervat een groot onderzoek. Dat was korte tijd stilgelegd uit veiligheidsoverwegingen.

Nederlandse ziekenhuizen staken juist voortijdig een onderzoek naar de behandeling van coronapatiënten met chloroquine en hydroxychloroquine. De eerste resultaten lieten volgens het UMC Utrecht „geen effect zien”.