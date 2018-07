India schrapt belasting op maandverband

Na een maandenlange campagne van activisten is India gezwicht en schrapt een omstreden belasting van 12 procent op maandverband en tampons, die een jaar geleden was ingevoerd. De demonstranten hadden gewaarschuwd dat voor de prijsverhoging de sanitaire producten voor 80 procent van de vrouwen in het land al te duur waren.

„Dit helpt meisjes en vrouwen om te kunnen blijven leren, werken, een hygiënische menstruatie te hebben”, zei de oprichter van een organisatie voor de vrouwelijke gezondheid. „Dit helpt ze te groeien en hun ware potentieel te laten zien.”

Veel meisjes blijven thuis van school als ze ongesteld worden, omdat ze zich de sanitaire producten niet kunnen veroorloven. Sommigen gebruiken doeken of vodden, waardoor ze risico lopen op infecties.