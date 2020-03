India op slot voor toeristen vanwege coronavirus

India doet het land een maand lang op slot voor alle toeristen uit het buitenland in de strijd tegen verspreiding van het nieuwe coronavirus. Volgens Britse media mogen toeristen tot zeker 15 april India niet in.

De maatregel gaat vrijdag in, zo kondigde de Indiase regering aan. In het enorme land is tot nu toe bij zeker 72 mensen besmetting met het virus vastgesteld. De algemene vrees is dat het gezondheidsstelsel van het land een uitbraak niet aankan.

Behalve een stop op inkomende gasten, adviseerde de Indiase regering de bevolking niet naar het buitenland te reizen als dat niet nodig is.