India moet minderhedenwet beter uitleggen

Het hooggerechtshof in India geeft premier Narendra Modi vier weken de tijd om de omstreden minderhedenwet beter uit te leggen. Ook bepaalde het hof dat een vijftal rechters zich uiteindelijk moet uitspreken over alle bezwaren tegen de nieuwe wet.

De wet maakt het voor minderheden uit Afghanistan, Pakistan of Bangladesh makkelijker om de Indiase nationaliteit te bemachtigen. Dat geldt echter niet voor gevluchte moslims. Zij kunnen volgens de Indiase regering niet worden gezien als onderdrukte minderheden omdat moslims een meerderheid vormen in de drie landen.

De wet, die op 10 januari van kracht werd, zorgt voor protesten door het hele land, waarbij tot nu toe al zeker negen doden zijn gevallen. De demonstranten zijn bang dat de wet moslims in India marginaliseert.

De overheid moet nu binnen vier weken alle 144 ingediende petities behandelen. Rode draad in die bezwaren is dat de maatregel ongrondwettelijk en discriminerend is.