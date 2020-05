India meldt grootste stijging coronagevallen tot dusver

India heeft melding gemaakt van de grootste stijging van het aantal coronagevallen tot dusver. De autoriteiten hebben bij nog eens 6977 mensen vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen. Het totale aantal besmettingen dat er aan het licht is gekomen staat volgens officiële cijfers op 138.845.

Het land met ruim 1,3 miljard inwoners is door de stijging toegetreden tot de lijst van tien landen die de meeste coronabesmettingen hebben gemeld. Het Indiase dodental door de virusuitbraak is inmiddels de 4000 voorbij.

De Indiase regering voerde in maart een verregaande lockdown in om verspreiding van het virus te voorkomen. Dat had soms dramatische gevolgen voor dagloners die geen werk meer konden krijgen in de grote steden. Zij legden in sommige gevallen enorme afstanden te voet af om terug te keren naar hun dorp.

De regering, die de economische schade wil beperken, heeft sommige maatregelen inmiddels weer versoepeld. Zo kwam het binnenlandse vliegverkeer maandag deels op gang. Het gaat om ruim 1000 vluchten per dag, ongeveer een derde van wat gebruikelijk was voor de coronacrisis.

Passagiers op luchthavens droegen maandag mondkapjes en de autoriteiten controleerden of mensen voldoende afstand hielden. „Op het vliegtuig stappen om naar mijn familie te gaan, voelt bijna alsof ik een oorlogsgebied binnenga”, zei een man op het vliegveld van New Delhi. „Het mondkapje en de handschoenen maken het nog stressvoller.”