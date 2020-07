India meldt als derde land meer dan een miljoen besmettingen

India heeft als derde land melding gemaakt van meer dan een miljoen coronabesmettingen. De autoriteiten maakten vrijdag bekend dat bij nog eens 34.956 mensen is vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen. Het dodental door de virusuitbraak staat inmiddels op ruim 25.000.

Het virus grijpt in het land met 1,3 miljard inwoners steeds sneller om zich heen. De autoriteiten stelden eind januari voor het eerst vast dat iemand was besmet. In mei stond de teller al op 100.000 besmettingen. Een strenge lockdown die verspreiding moest voorkomen, pakte echter dramatisch uit voor miljoenen dagloners. Die hadden plots geen werk meer en waren soms ver van huis gestrand.

Die lockdown is later weer versoepeld en inmiddels heeft India na de VS (3,5 miljoen coronagevallen) en Brazilië (2 miljoen coronagevallen) het hoogste aantal besmettingen in de wereld gemeld. Die cijfers geven geen volledig beeld, omdat niet iedereen die besmet raakt ook wordt getest.

De Indiase regering benadrukt dat het aantal coronagevallen per miljoen inwoners veel lager ligt dan in sommige Europese landen. Ook zouden ruim 635.000 patiënten alweer zijn hersteld. Toch worden op sommige plaatsen weer nieuwe lockdowns ingesteld.