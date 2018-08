India krijgt gestolen Boeddhabeeld terug

India krijgt een antiek Boeddhabeeld terug dat ruim een halve eeuw geleden is gestolen. De Britse autoriteiten dragen het voorwerp uit de twaalfde eeuw woensdag over aan de Indiase Hoge Commissaris in het land, meldt de politie in Groot-Brittanniƫ.

Dieven stalen het beeld en dertien vergelijkbare kunstvoorwerpen in 1961 van een museum in de historische stad Nalanda, in het oosten van India. Het beeld zou vervolgens diverse keren van eigenaar zijn gewisseld en kwam uiteindelijk terecht bij een nietsvermoedende kunsthandelaar in Londen, die het voorwerp moest doorverkopen.

De politie kwam het gestolen kunstvoorwerp op het spoor dankzij een tip van twee onderzoekers. Zij zagen het beeld eerder dit jaar op een handelsbeurs en sloegen alarm. De politie zegt dat de huidige eigenaar bereid was het voorwerp terug te geven toen bleek dat sprake was van gestolen erfgoed. Ook de verkoper zou van niets hebben geweten.