India keurt omstreden minderhedenwet goed

India heeft een wet goedgekeurd die minderheden die voor 2015 gevlucht zijn uit Afghanistan, Bangladesh en Pakistan de Indiase nationaliteit geeft. De wet is omstreden omdat die niet geldt voor gevluchte moslims.

Woensdag keurde het hogerhuis de wet goed met 125 tegen 105 stemmen, nadat dinsdag ook het lagerhuis zijn fiat had gegeven. Nu hoeft alleen nog de president zijn handtekening onder de wet te zetten. „Een bijzondere dag voor India en onze nationale mentaliteit van compassie en broederschap”, zei premier Narendra Modi op Twitter. „Deze wet zal het leed verzachten van velen die jarenlang vervolgd werden.”

Met 200 miljoen moslims is de islam na het hindoeïsme de grootste religie in het land. Islamitische groeperingen en oppositiepartijen zien in de wet een poging van de hindoe-nationalistische regering om moslims in het land te marginaliseren. Modi heeft dat altijd ontkend. Hij stelt dat de wet niet voor moslims geldt, omdat zij in deze drie landen niet worden onderdrukt.