India heeft verreweg meest vervuilde steden

India is lijstaanvoerder als het gaat om de meest vervuilde steden van de wereld in 2018. Maar liefst 22 van de 30 plaatsen met de grootste luchtvervuiling liggen in het land. Dat blijkt uit het World Air Quality Report van Greenpeace.

De luchtvervuiling in India draagt volgens het rapport bij aan de 7 miljoen vroegtijdige sterfgevallen ieder jaar in het land. De Indiase hoofdstad New Delhi staat op de eerste plek op de lijst en is het meest vervuild. Gurugram, dat iets verderop ligt, staat op plek tien. Ook steden in China, Pakistan en Bangladesh zijn terug te vinden tussen de dertig meest vervuilde steden.

Greenpeace, dat het rapport opstelde met QAir AirVisual, maakte gebruik van duizenden controlestations over de hele wereld die de luchtvervuiling kunnen meten. Zo konden in totaal 3000 steden worden gerangschikt van de schoonste tot de vuilste.

In Europa scoort Bosnië-Herzegovina het slechtst en heeft IJsland de schoonste lucht. Nederland valt in de ‘groene categorie’, wat betekent dat de luchtvervuiling op een ‘goed’ kan rekenen.