India haalt homoseksualiteit uit wetboek van strafrecht

Het Indiase hooggerechtshof heeft donderdag in een historische uitspraak bepaald dat homoseksueel verkeer niet langer als misdrijf in het Aziatische land kan worden bestempeld.

De uitspraak zet een vonnis uit 2013 aan de kant. Daarin werd een wet uit het koloniale tijdperk herbevestigd die bepaalt dat seksueel verkeer tussen mensen van hetzelfde geslacht of seks met dieren een „onnatuurlijk vergrijp” is. Op overtreding van de wet stond een gevangenisstraf van maximaal tien jaar.

Het vonnis uit 2013 volgde op de uitspraak van een lagere rechter in New Delhi in 2009 dat de wet niet meer van deze tijd was en niet strookte met de constitutie. Na protesten van politieke, sociale en religieuze groeperingen besloot het hooggerechtshof echter de wet in stand te houden.

De wet is een van de oudste ter wereld waarin homoseksueel verkeer strafbaar wordt gesteld. De Indiase regering en de rechterlijke macht zijn altijd huiverig geweest om die regel af te schaffen. De afgelopen jaren is er in de Indiase samenleving echter een groeiende roep geweest om homoseksualiteit uit het wetboek van strafrecht te halen. Vooral de intensieve campagne van de homolobby lijkt nu effect te hebben gesorteerd.

„Het strafbaar stellen van vleselijke gemeenschap is irrationeel, willekeurig en overduidelijk in strijd met de grondwet”, verklaarde opperrechter Dipak Misra bij het voorlezen van het vonnis.

Activisten die zich buiten het gerechtsgebouw hadden verzameld vierden feest nadat de uitspraak bekend was gemaakt.

Hoewel de publieke opinie in de grote steden in India voornamelijk voor het schrappen van het verbod was, blijft de oppositie in de conservatieve religieuze gemeenschappen in plattelandsgebieden onverminderd groot.

Het zal dus naar verwachting wel even duren voordat de uitspraak van het hof in die gebieden doordringt en daadwerkelijk effect zal hebben.

De uitspraak van het hooggerechtshof is overigens definitief en kan niet meer op een hoger juridisch niveau worden aangevochten.