India geeft diplomaten na maanden weer toegang tot Kasjmir

Buitenlandse diplomaten hebben donderdag regio Kasjmir bezocht. Het was de eerste keer dat buitenlandse zaakgelastigden de noordelijke deelstaat bezoeken nadat India begin augustus Kasjmir zijn speciale autonomie had ontnomen.

Een woordvoerder van het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat diplomaten van vijftien landen, waaronder de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Nigeria en Argentinië, op een tweedaagse reis waren „om uit de eerste hand de inspanningen te zien die de regering heeft geleverd om de situatie te normaliseren”. Veel landen en de Europese Unie weigerden mee te gaan omdat het bezoek onder toezicht van India staat en zij zich niet vrijelijk mogen bewegen. Ook mogen zij geen gevangen genomen lokale politici bezoeken.

De regio Kasjmir wordt al jaren betwist. Zowel Pakistan als India claimt het gebied waar een moslimmeerderheid woont. Tot begin augustus had Kasjmir meer autonomie dan andere Indiase regio’s, maar die speciale status is in augustus opgeheven. Om rellen te voorkomen, werd direct een avondklok ingesteld, telefoon- en internetnetwerken geblokkeerd en duizenden mensen opgepakt.