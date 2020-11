India en Jamaica trots op Kamala Harris

De regeringsleiders van landen waar de wortels van Kamala Harris liggen, hebben vol trots gereageerd op de zege van Joe Biden en zijn aanstaande vicepresident. De Indiase premier Narendra Modi zei in een tweet dat Harris’ succes een „zaak van immense trots is voor alle Amerikanen van Indiase afkomst”. Hij is ervan overtuigd dat „de goede banden tussen India en de Verenigde Staten nog sterker worden met haar steun en leiderschap”.

De Jamaicaanse premier Andrew Holness twitterde dat zijn land er trots is op dat Harris van Jamaicaanse afkomst is. Haar vader komt uit Jamaica, haar moeder kwam naar de VS vanuit India.