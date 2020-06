India en China willen spanningen verminderen na grensconflict

China en India willen de onderlinge spanningen verminderen na de grensgevechten waarbij vorige week twintig Indiase en veertig Chinese militairen zouden zijn gesneuveld. Vertegenwoordigers van beide legers hebben de nodige maatregelen maandag met elkaar besproken, meldt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De gevechten die op 15 juni plaatsvonden, waren de eerste dodelijke ontmoeting tussen Chinese en Indiase legers in de Himalaya sinds 1975. Er werd onder meer gevochten met blote vuisten, knuppels en stenen.

„De ontmoeting laat zien dat beide kanten iets willen doen aan het meningsverschil, de situatie willen aanpakken en de-escaleren door middel van een dialoog”, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. De vertegenwoordigers „wisselden uitvoerig en eerlijk hun standpunten uit” en „kwamen overeen om in gesprek te blijven om samen vrede en rust in de grensregio’s na te streven”, voegde de woordvoerder daaraan toe.

Uit New Delhi kwam geen officieel commentaar, maar een bron binnen het Indiase leger zei dat er na de elf uur durende ontmoeting sprake was van „een consensus om de vijandigheden af te breken”. Hij voegde daaraan toe dat er gesproken wordt over manieren om wrijving tussen de twee grootmachten in de regio Ladakh te verminderen.

De gewelddadige botsing tussen beide legers leidde in India tot een oproep om Chinese goederen te boycotten. India heeft versterkingen in de vorm van manschappen, materieel en luchtsteun naar de regio gestuurd. China zou naar verluidt hetzelfde hebben gedaan.