India eist voor VN-hof vrijlating „spion”

India heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gevraagd opdracht te geven tot de vrijlating van Kulbushan Sudhir Jadhav. Die voormalige Indiase marineofficier (48) zit in Pakistan in de dodencel. Hij is daar schuldig bevonden aan spionage.

De Pakistaanse autoriteiten arresteerden Jadhav in 2016 in de provincie Beloetsjistan. Een militaire rechtbank veroordeelde hem een jaar later ter dood voor „spionage, sabotage en terrorisme”. India zegt dat Jadhav helemaal geen spion is en bovendien geen toegang had tot consulaire bijstand. Dat betekent dat zijn rechten zijn geschonden, aldus New Delhi.

Pakistaanse functionarissen klaagden eerder dat India het hof in Den Haag, dat zich bezighoudt met conflicten tussen staten, probeert te gebruiken als een hof van beroep in een strafzaak. Pakistan mag dinsdag formeel reageren voor het hof.

De relatie tussen de buurlanden, die beschikken over kernwapens, is recentelijk verder bekoeld na een bloedige aanslag op Indiase veiligheidstroepen in Kasjmir.