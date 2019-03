India claimt rakettest in de ruimte

India zegt een nieuw verdedigingssysteem te hebben getest door met een raket een satelliet in de ruimte neer te halen. De Indiase premier Narendra Modi zei dit woensdag in een toespraak op de televisie.

Dit is een moment van trots voor het land, zei Modi. Hij noemde het een belangrijke doorbraak in India’s ruimteprogramma. Volgens Modi is India pas het vierde land met zo’n antisatellietwapen na de Verenigde Staten, Rusland en China.

De Zuid-Aziatische kernmacht met 1,3 miljard inwoners heeft een ambitieus ruimteprogramma. Modi had vorig jaar aangekondigd dat India, nog voor de 75e verjaardag van de Indiase onafhankelijkheid in 2022, een bemande vlucht naar de ruimte lanceert.

India staat enkele weken voor de parlementsverkiezingen. Die vinden plaats in zeven fasen van 11 april tot 19 mei. Ongeveer 900 miljoen mensen mogen hun stem uitbrengen. Modi’s Hindu Nationalist Party BJP wordt als favoriet beschouwd. Hij zou bij een verkiezingsoverwinning een tweede ambtstermijn van vijf jaar krijgen als regeringsleider.