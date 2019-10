Indiër stuit op baby tijdens graven van graf

Een Indiër die zijn doodgeboren dochter wilde begraven, stuitte tijdens het graven op een baby die daar levend was begraven. De baby lag in een pot van aardewerk, ongeveer 1 meter onder de grond. Ze is naar het ziekenhuis gebracht waar ze wordt verzorgd.

De lugubere vondst werd bij toeval gedaan in het noorden van India, meldt de BBC. De man was op een begraafplaats met een schep aan het graven om zijn eigen dochter een laatste rustplek te geven, toen hij op de pot stuitte met daarin een nog levende baby. Volgens de politie moeten de ouders van de baby daarvan op de hoogte zijn geweest.

In India worden dochters in de armere milieus veelal gezien als een financiële last. Veel Indiase ouders op het platteland hebben een voorkeur voor jongens, omdat dochters bij een huwelijk volgens traditie geacht worden een flinke bruidsschat mee te brengen.