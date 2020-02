Indiër gijzelt ruim twintig kinderen op ‘partijtje’

Een man in India heeft meer dan twintig kinderen gegijzeld nadat hij hen had uitgenodigd voor een nepverjaardagsfeestje van zijn 1-jarige dochter. Hij sloot de jonge ‘feestgangers’ op in de kelder onder zijn huis, zo meldt de BBC. De lokale politie omsingelde het huis van de man, die na een vuurgevecht met agenten werd doodgeschoten. De gijzeling, die zo’n tien uur duurde, vond plaats in de noordelijke plaats Farrukhabad.

De man was eerder gearresteerd voor moord. De lokale politie gelooft dat de gijzeling daarmee te maken had. „Hij geloofde dat de lokale bevolking verantwoordelijk was voor zijn arrestatie in de moordzaak, en dus nam hij op deze manier wraak”, zo liet een woordvoerder weten.

Enkele inwoners van het dorp hebben na de gijzeling de vrouw van de gijzelnemer doodgeslagen. Onduidelijk is of zij bij de opsluiting van de kinderen was betrokken.