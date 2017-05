Indiër doodgehakt in drukke straat

In India is ophef ontstaan over een bloedige moord in een drukke straat in de stad Proddatur. Twee mannen trokken het slachtoffer op klaarlichte dag uit een tuktuk en vielen hem aan met een machete. Omstanders grepen volgens The Times of India niet in, maar filmden de moord met hun mobiele telefoons.

Het slachtoffer reed volgens de krant donderdag naar een rechtbank toen hij plots werd gegrepen. Een van de aanvallers drukte de 32-jarige man tegen de grond, waarna een handlanger minutenlang op hem inhakte met een kapmes. Al snel doken op internet beelden op van het lugubere incident, met veel boze reacties tot gevolg.

De daders zouden zichzelf na de moord hebben gemeld bij de politie. Die liet weten dat het motief vermoedelijk in de relationele sfeer lag, berichtte de krant vrijdag.