Indiër doneert zeven miljard aan goede doel

De steenrijke Indiase Azim Premji doneert volgens CNN 530 miljard Indiase roepies aan goede doelen. Dat is ongeveer 7 miljard euro. Nog nooit gaf in India één persoon in een keer zoveel geld weg. Premji, wiens vermogen wordt geschat op zeker vijftien miljard euro, is de op een na rijkste man van India.

De 73-jarige Premji is de bestuursvoorzitter van een het technologiebedrijf Wipro. Hij was de eerste man uit India die de zogenoemde Giving Pledge ondertekende, een campagne van de miljardairs Bill Gates en Warren Buffett om de rijkste mensen ter wereld op te roepen het grootste deel van hun vermogen weg te geven aan goede doelen.

De stichting van Azim Premji zet zich in voor onderwijs en beheert de universiteit in Bangalore.