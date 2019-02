Incident met Spaans marineschip bij Gibraltar

Een schip van de Spaanse marine is bij Gibraltar betrokken geweest bij een incident waarbij het koopvaardijschepen beval om de Spaanse wateren te verlaten, terwijl die boten in werkelijkheid in Britse wateren lagen.

Toen een Britse marineboot verscheen besloot de kapitein van het Spaanse schip rechtsomkeert te maken. In radioverkeer was de Spaanse oproep aan de schepen te horen geweest. De koopvaardijschepen gaven geen gehoor aan het bevel van de Spanjaarden.

De havenautoriteit van Gibraltar sprak van „stupide spelletjes die gespeeld worden door degenen die niet akkoord gaan met de onaantastbare Britse soevereiniteit over de wateren rond Gibraltar”.