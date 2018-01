Een 38-jarige inbreker in het Duitse L├╝neburg was kennelijk zo uitgeput geraakt van zijn activiteiten, dat hij zijn ogen op de plaats delict niet meer open kon houden en in slaap kachelde. De bewoners van het huis waar hij had ingebroken vonden de snurkende man in diepe rust liggend op de vloer, aldus Duitse media dinsdag.

De politie werd gealarmeerd en nam de man mee naar het bureau. Toen hij werd gefouilleerd vonden de politiemensen diverse gestolen goederen.