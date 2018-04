Inbreekster kiest verkeerde huis

Een inbreekster in het Duitse Hagen heeft vrijdag het verkeerde huis uitgekozen. Toen zij via de de open garagedeur naar binnen was geslopen, kwam zij op een trap de bewoonster tegen: een politieagente.

De inbreekster nam de benen maar de agente was sneller en greep haar na een korte achtervolging in de kraag. Ze overhandigde de vrouw aan haar collega’s die de onfortuinlijke inbreekster inrekenden en opsloten.

Ooggetuigen meldden dat er nog een tweede vrouw bij de inbraak betrokken was maar die was gevlogen.