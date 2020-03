Inauguratie Afghaanse president verstoord door explosie

De inauguratie van de Afghaanse president Ashraf Ghani in hoofdstad Kabul is maandag verstoord door een explosie. Er zou een raket zijn ingeslagen, maar dat is nog niet door de autoriteiten bevestigd. Door de knal moest Ghani tijdelijk stoppen met zijn speech, die hij later hervatte. Onduidelijk is wat er precies ontplofte.

Tegelijk met de inauguratie van Ghani liet ook zijn politieke rivaal, Abdullah Abdullah, zichzelf inhuldigen als president van het land. Abdullah had zichzelf eerder uitgeroepen als president van het land omdat hij vindt dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. Ghani werd volgens de Afghaanse kiescommissie gekozen met ruim 50 procent van de stemmen.

Afghanistan verkeert mede daardoor in een politieke crisis. Verder zorgt de rol die de Taliban spelen ook niet voor stabiliteit in het land. De VS sloten een basisakkoord met de groep die de weg vrij moet maken voor het terugtrekken van buitenlandse troepen en het geweld in Afghanistan beperken. Toch zijn er sinds de ondertekening van die overeenkomst aanslagen gepleegd waarbij meerdere doden vielen. De Taliban ontkennen daarbij betrokken te zijn.