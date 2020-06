‘In VS vrijgesproken Iraanse professor terug naar Iran’

Een Iraanse professor die in de Verenigde Staten was vrijgesproken van het stelen van bedrijfsgeheimen, heeft het land verlaten en is op weg terug naar Iran. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif dinsdag op Instagram.

„Hallo vrienden. Goed nieuws. Dr. Sirous Asgari hangt in de lucht tijdens een vlucht terug naar Iran. Proficiat aan zijn vrouw en familie”, schreef Zarif, die er in maart in Washington op aandrong om Asgari vrij te laten.

In april 2016 werd de hoogleraar materiaalkunde aangeklaagd voor het stelen van bedrijfsgeheimen in strijd met de Amerikaanse sancties tegen Iran. Een federale rechter in Ohio sprak Asgari in november echter vrij.

De Amerikaanse autoriteiten zeiden vorige maand dat de 59-jarige Asgari, die in april positief testte op het coronavirus, naar verwachting door de Verenigde Staten zou worden uitgezet zodra hij daarvoor medische toestemming had gekregen.

Asgari maakt mogelijk deel uit van een uitwisseling van gevangenen tussen Teheran en Washington. De betrekkingen tussen beide landen zijn sinds 2018 steeds vijandiger geworden toen de Amerikaanse president Donald Trump de nucleaire deal van Iran uit 2015 opzegde en sancties oplegde aan het land.

Als een ruil doorgaat, is Michael White, een Amerikaanse marineveteraan die sinds 2018 in Iran wordt vastgehouden, een waarschijnlijke kandidaat voor uitwisseling. Hij werd medio maart vrijgelaten uit de gevangenis op medische gronden, maar verblijft nog in Iran.

Iran heeft vorig jaar de Amerikaan Xiyue Wang, die drie jaar vastzat op beschuldigingen van spionage, vrijgelaten. De Verenigde Staten lieten toen de Iraniër Massoud Soleimani vrij, die beschuldigd werd van het overtreden van de Amerikaanse sancties tegen Iran.