In VS speelt religie niet bij keus zorg

Slechts 6 procent van de Amerikanen kiest bewust voor een ziekenhuis met dezelfde geloofsovertuiging. De meeste mensen willen geen zorg op basis van religieuze leerstellingen. Anderzijds zijn vooral katholieke ziekenhuizen in opmars in het land.

Een kleine minderheid van de ondervraagde Amerikanen (6,4 procent) houdt rekening met de religieuze overtuiging van een ziekenhuis als ze er aankloppen voor een behandeling.

Maar een meerderheid wil niet dat een religieuze doctrine hun gezondheidszorg dicteert. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Colorado.

Bijna driekwart (71,4 procent) van de ondervraagde Amerikanen vindt dat zorg niet mag worden ingeperkt door religieuze overtuigingen. Dit speelt vooral een rol bij vrouwen die bepaalde reproductieve gezondheidszorg in rooms-katholieke ziekenhuizen wordt geweigerd, waaronder anticonceptie en reageerbuisbevruchting.

Maar opkomende gezondheidsissues in verband met transgendergezondheid of medische hulp bij het sterven hebben ook de aandacht gevestigd op morele conflicten.

„Mensen hebben nog begrip voor restricties op het vlak van abortus. Maar ze zijn verbaasd als blijkt dat een ziekenhuis ook beperkingen heeft op vlak van diensten zoals geboortebeperking”, zegt hoofdauteur van de studie Maryam Guiahi, hoogleraar gynaecologie aan de Universiteit van Colorado. „Ze realiseren zich niet dat ze mogelijk bepaalde zorg niet krijgen en dat dit dan niet is gebaseerd op wetenschap, maar op religieuze dogma’s en leerstukken.”

Volgens Guiahi zijn religieus geïnspireerde ziekenhuizen, vooral katholieke, in opmars.

In 2016 was 18,5 procent van de Amerikaanse ziekenhuizen religieus, vooral rooms-katholiek. In 2016 waren 10 van de 25 meest bezochte ziekenhuizen katholiek, bijna de helft daarvan bevond zich in het Midden-Westen.